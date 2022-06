Shih-tzu é usado como forma de pagamento para comprar drogas

Da Redação

Na noite deste domingo (05), a equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de furto de um cachorro, na Rua Antônio Garcia da Costa, em Faxinal, no norte do Paraná. O solicitante informou que, por volta das 18h40, alguém teria pulado dentro de sua residência e furtado seu animal de estimação.

continua após publicidade .

O cachorro da raça Shih-tzu de cor branca com marrom tem, aproximadamente, apenas 40 dias de vida e vale cerca de R$ 600.

Por volta das 21h, uma pessoa entrou em contato com o dono do animal, através de aplicativo de mensagens, e afirmou estar em posse do cachorrinho. Durante a conversa, o indivíduo afirmou que seria traficante de drogas e que teria recebido o filhote como forma de pagamento por pedras de crack. O traficante exigiu, ainda, a quantia de R$ 250 para devolver o animal para a vítima.

continua após publicidade .

Diante da situação, a Polícia realizou as devidas orientações e patrulhamento nas adjacências, mas não obteve êxito em localizar os suspeitos.

Fonte: Informações do CanalHP.