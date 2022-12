Sexta-feira tem Recital de Natal com violão clássico, em Jardim Alegre

Da Redação

Banner de divulgação

A Prefeitura de Jardim Alegre por meio da Casa da Cultura convida toda a população para apresentação musical natalina na próxima sexta-feira (23) com a artista Maria Eduarda Mazula. A atração musical será às 19h30 no Centro de Eventos, que fica localizado na Rua Castelo Branco, ao lado da Secretaria Municipal de Educação.

O violão clássico se trata de uma técnica de tocar violão na qual a harmonia e melodia estão presentes simultaneamente na execução musical. Nesta forma de se tocar, não há necessidade de um cantor para realizar as melodias nem de algum outro instrumento para acompanhar o violão.

O violão clássico possui diversos sinônimos, como violão solo, violão fingerstyle, violão instrumental. Essas variações de nomenclatura se devem principalmente ao estilo e ao repertório que cada violonista interpreta.

Este instrumento é conceituado em todo o mundo por suas diversidades técnicas, riqueza sonora e possui uma beleza e delicadeza incomparáveis. Possui também um repertório consagrado e sofisticado, que quando bem interpretado, é capaz de emocionar e impressionar um ouvinte atento.

O repertório escolhido para o Recital de Natal é muito diverso e apresenta diversas nuances sonoras e possibilidades técnicas do violão clássico.

O programa selecionado conta com obras tradicionais do repertório violinístico, com compositores e peças consagradas de diversas partes do mundo. Apresenta também, arranjos de canções populares brasileiras que fazem parte da nossa cultura.

