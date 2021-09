Da Redação

Sexta-feira será de sol entre nuvens em Ivaiporã

Ivaiporã amanheceu com sol entre nuvens nesta sexta-feira (24) e registrou temperatura mínima de 13º C. A máxima deve chegar aos 28º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), embora tenha bastante nuvens nesta sexta-feira, a possibilidade de ocorrência de chuva é mínima no município.

Nesta sexta-feira, a instabilidade atmosférica segue presente principalmente na "metade-sul" do Paraná. Nestes setores, há previsão de chuvas ocasionais no decorrer do dia, acompanhadas de descargas elétricas por alguns momentos. Amanhece com temperaturas mais baixas entre os Campos Gerais e a RMC e no decorrer da tarde não esquenta muito. Já entre o noroeste e o norte pioneiro segue quente, com temperaturas perto dos 30 ºC. Baixa condição para chuvas nestas regiões.