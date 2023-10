Sexta-feira 13: conheça as lendas urbanas que assombram o Vale do Ivaí

Hoje é sexta-feira 13 e, para pessoas supersticiosas, um dia que desperta receio e gera um alerta redobrado. Há tradições que associam o número 13 e também o sexto dia da semana ao azar e, por isso, a data pode ser vista como um dia de infortúnios. Independente da origem desse "medo", a data é envolta em mistério e considerada um ótimo dia para as histórias de terror.

Diante disso, a reportagem do TNOnline veio relembrar algumas lendas urbanas que "assombram" a região do Vale do Ivaí, no interior do Paraná. Sempre há aquelas histórias que são passadas de geração em geração, mas duas delas chamam atenção nos últimos tempos e vamos contá-las a seguir. Prepare a pipoca e leia por sua conta e risco!

A primeira delas se passa na estrada entre os municípios de São João do Ivaí e Lunardelli, na altura da Mata Suíça. Acontece que na região há uma "Noiva Fantasma". Reza a lenda que uma mulher teria morrido em um acidente no dia de seu casamento e que, a partir daquele dia, ela passou a assombrar às pessoas que passam pelo local.

Também conhecida como "Noiva da Mata Suíça", a mulher já teria sido vista por diversas pessoas, que contaram as experiências sobrenaturais vivenciadas no 5º episódio de "Fantasmas da Estrada", do quadro "O Caçador de Mistérios", elaborado pelo cineasta apucaranense Semi Salomão.

Lobisomem

Ainda em São João do Ivaí, um possível lobisomem assustou moradores de uma aldeia indígena e se tornou assunto nas redes sociais, depois que um influenciador contou a história no seu perfil do TikTok. Há quem diga que é mito, mas também há aqueles que afirmam morar na região e confirmam a história contada por David de Lima.

O jovem conta que alguns homens indígenas estavam sentados em uma roda, bebendo, quando um deles se descontrolou e se transformou na criatura sobrenatural. O lobisomem teria feito diversas vítimas e seu principal foco seriam as crianças. Após a enorme repercussão, David teria sido informado que a criatura fez novas vítimas em outra aldeia indígena, dessa vez em Nova Laranjeiras. No local, os próprios indígenas teriam se reunido e agredido o homem que supostamente se transforma em lobisomem.

