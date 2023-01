Setor de serviços impulsiona geração de empregos em Apucarana e região

Da Redação

Insatisfeitos com o pouco tempo que passavam juntos, por conta da rotina agitada, Iasmim Grou, 33 anos, e o marido Carlos Grou, 35 anos, tomaram uma grande decisão: largaram suas antigas profissões e abriram um negócio no ramo gastronômico em Apucarana, norte do Paraná. A mudança foi uma virada de chave na vida do casal, que deixou a área da construção civil para investir em uma franquia de esfirras. A empresa foi inaugurada no ano passado e gera três empregos diretos com carteira assinada na cidade. “Somos da área da construção civil, decidimos largar tudo e ingressar em um novo ramo”, reitera Iasmim.

fonte: Tribuna do Norte/Cindy Santos A experiência que Kethelyn Torres adquiriu no ramo gastronômico fez com que ela fosse promovida na esfirraria da Iasmin Grou

Entre os funcionários contratados pela empresa está Kethelyn Torres, 26 anos, que é natural de São Paulo e está em Apucarana há 12 anos. Kethelyn foi contratada em outubro do ano passado e por conta da sua experiência na área gastronômica, ela já foi promovida. “Nunca tive oportunidade de crescer nos meus antigos empregos. Aqui hoje sou chefe da cozinha e tenho vontade de crescer cada vez mais nesse emprego”, afirma.

A esfirraria da Iasmim está entre as empresas que ajudaram a alavancar o saldo de contratações do setor de serviços, área que mais gerou empregos formais em Apucarana e região no ano passado até o momento. Dados divulgados no último relatório do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), mostram que o setor foi responsável por criar 1.985 vagas entre janeiro a novembro do ano passado, o que corresponde a mais da metade (59,8%) dos 3.315 postos de trabalho gerados em 29 municípios da região. Só em Apucarana o volume de serviços corresponde a 61% do total de empregos gerados no período.

fonte: Tribuna do Norte/Cindy Santos Gustavo Purceno e o sócio Iuri Sessak

Entre os empresários que colaboraram com esse saldo positivo em Apucarana está Gustavo Purceno. Ele e o sócio inauguraram no ano passado dois restaurantes, um de comida havaiana e outro de comida árabe.

“Tivemos a ideia de trazer um restaurante de comida havaiana com especialidade no prato conhecido como poke. Após sete meses de operação do primeiro restaurante, abrimos o restaurante de culinária árabe”, destaca.

Juntos, os dois empreendimentos que Purceno comanda junto com seu sócio geram 25 empregos diretos e indiretos na cidade.

TECNOLOGIA

No ano passado, o empresário Paulo Eduardo Gatto abriu uma microempresa na área tecnológica que gerou dois postos de trabalho diretos e cinco indiretos. Embora seja farmacêutico de formação, Gatto sempre gostou da área de tecnologia. Após participar de programas desenvolvidos pelo Sebrae para criação de startups, o empresário decidiu que era a hora de investir no ramo que sempre chamou sua atenção. Hoje, Paulo trabalha no desenvolvimento de software, hardware e aplicativos.

E com menos de um ano de atuação, a microempresa já desenvolveu dois produtos voltados a eventos: uma plataforma comum para vídeos 360° e uma cabine para vídeos 360° com foco na acessibilidade. “Sou da área da saúde há muitos anos, mas a tecnologia sempre me atraiu. Gostava de montar e desmontar equipamentos, isso sempre despertou interesse em mim. Há 4 anos comecei a participar de programas do Sebrae para criação de startups. Consegui desenvolver várias habilidades e peguei mais gosto pela coisa”, ressalta.

Gatto destaca que escolheu Apucarana para abrir sua empresa, pois quer colaborar com o desenvolvimento do município. “Gosto de pensar que estamos transformando Apucarana em uma cidade mais tecnológica”, pontua.

