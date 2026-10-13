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HABITAÇÃO

Setenta e cinco famílias de Jandaia do Sul recebem chaves da casa própria nesta semana

Residencial Jardim das Oliveiras foi construído pelo programa Vida Nova e beneficia moradores de área de risco

Escrito por Da Redação
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Setenta e cinco famílias de Jandaia do Sul recebem chaves da casa própria nesta semana
Autor Casas vão beneficiar 75 famílias - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Jandaia do Sul realiza na quinta-feira (15 de outubro) a solenidade de entrega das chaves do Residencial Jardim das Oliveiras. O evento está marcado para as 15h, na ASSEM, localizada na Rua Plácido Caldas, s/n, em Jandaia do Sul.

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Com as obras concluídas, o residencial integra as ações do programa Casa Fácil Paraná – Vida Nova, desenvolvido em parceria entre o Governo do Estado do Paraná e o município. O empreendimento conta com 75 unidades habitacionais destinadas a famílias que necessitam de moradia adequada e segura.

O projeto faz parte da política habitacional voltada à realocação de famílias que vivem em áreas de risco e vulnerabilidade social, incluindo moradores da Vila Santo Antônio, com o objetivo de garantir melhores condições de habitação e qualidade de vida.

Obra passou por paralisação

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As obras do residencial tiveram início em 2021, mas foram paralisadas devido a problemas com a antiga construtora responsável e à falta de interessados em uma licitação posterior.

Em setembro de 2025, foi anunciada a retomada dos trabalhos, após a assinatura de um contrato entre a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e a construtora Claudiney Soares da Rocha e Companhia Limitada, no valor de R$ 8.706.107,94.

Agora, com o empreendimento concluído, a entrega das chaves representa uma nova etapa para as famílias beneficiadas, que passam a ter acesso às suas moradias.

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A solenidade desta quinta-feira marca um momento importante para o município e para os contemplados pelo programa, reforçando as ações voltadas à habitação e à segurança das famílias.

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Habitação jandaia do sul moradia política habitacional Programa Casa Fácil Paraná Programa Vida Nova Residencial Jardim das Oliveiras
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