Sete pessoas são detidas suspeitas de caça predatória no Paraná

Sete pessoas foram detidas no domingo (6), uma delas, por porte ilegal de munições e as demais suspeitas de participarem de caça predatória no município de Floraí, localizado no norte central do Paraná.

A equipe da Polícia Ambiental estava em patrulhamento nas estradas rurais do município, quando foi informada por um agricultor que havia pessoas caçando animais sem a autorização do proprietário.

A polícia entrou em meio ao mato e localizou os acusados, acompanhados de cachorros, caçando os animais.

Uma pessoa foi presa por porte ilegal de munições de uso restrito, e outras seis pessoas detidas por envolvimento em manejo irregular de caça.

Segundo a Polícia Militar Ambiental foram encontradas duas aves sairás e dois porcos queixada presos, que foram devolvidos à natureza pela equipe.

A Polícia Ambiental ainda apreendeu 25 quilos de porco queixada e cinco quilos de pássaro macuco abatidos (em extinção).

Também foram apreendidas duas espingardas, um revólver calibre 32, 128 munições e cinco pios de macuco (apitos) e quatro veículos foram fiscalizados.

A fiscalização faz parte da Operação 10 de Agosto, que intensificou a prevenção de crimes envolvendo caçadores, entre outros delitos, no estado.

