Sete municípios da região estão em situação de emergência após temporais

Vendavais provocaram danos em cidades do Vale do Ivaí e da região de Apucarana

Sete municípios da região registraram situação de emergência em 2026 após serem atingidos por tempestades e vendavais, segundo a Defesa Civil do Paraná. Apucarana, Marilândia do Sul, Califórnia, São Pedro do Ivaí, Ivaiporã, Manoel Ribas e Arapuã aparecem nos registros oficiais relacionados aos eventos climáticos.

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De acordo com a planilha de registros, os eventos foram classificados como tempestades locais acompanhadas de vendavais que ocorreram entre agosto e setembro. As datas dos decretos municipais variam entre 4 e 25 de setembro, conforme cada ocorrência.

Apucarana, Marilândia do Sul, Califórnia e São Pedro do Ivaí registraram o evento em 21 de setembro. Já Ivaiporã teve ocorrência em 11 de setembro, enquanto Arapuã e Manoel Ribas registraram eventos em 31 de agosto.

São João do Ivaí decreta calamidade pública

Além das cidades que registraram situação de emergência, São João do Ivaí decretou estado de calamidade pública nas áreas atingidas pelas fortes chuvas e vendavais ocorridos entre 29 de setembro e 9 de outubro.

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A medida foi oficializada pelo Decreto nº 207, de 9 de outubro de 2026. Segundo o prefeito Fábio Hidek Miura, o objetivo é viabilizar recursos dos governos estadual e federal para atender às áreas afetadas e permitir a recuperação do município.

O prefeito também alertou para a possibilidade de agravamento do cenário diante da previsão de novas chuvas. Segundo ele, a Defesa Civil informou que o volume registrado ainda estaria abaixo do esperado para o período. “O pior ainda está por vir”, afirmou.

A sequência de eventos climáticos mantém os municípios da região em alerta, enquanto as administrações acompanham a situação e avaliam as medidas necessárias para enfrentar os efeitos das tempestades.

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