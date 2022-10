Sete cidades do Vale do Ivaí estão sem energia elétrica

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pelo menos sete cidades do Vale do Ivaí estão parcialmente ou sem energia elétrica por conta dos temporais registrados no sábado (29) e também no domingo (30) na região. Equipes da Copel estão em campo para tentar restabelecer o fornecimento de energia, prejudicado pelos ventos fortes e pela queda de árvores e galhos sobre a fiação, entre outros fatores.

continua após publicidade .

Segundo atualização da Copel na tarde desta segunda-feira (31), as cidades mais afetadas no Vale do Ivaí são Rosário do Ivaí, onde 95% dos domicílios estão sem luz após a queda de dez postes, e Rio Branco do Ivaí, com 90% das unidades consumidoras afetadas. Godoy Moreira (84% dos domicílios); Mauá da Serra (72%), Arapuã (48%), Grandes Rios (31%) e Jardim Alegre (18%) também estão tendo problemas com o fornecimento de energia elétrica.

Leia mais: Apucarana registra chuva e ventos de 72 Km/h

continua após publicidade .

Em todo Estado, há 4,4 mil ocorrências para atendimento. No momento, há cerca de 100 mil domicílios sem luz em todo o Estado, sendo a maior parte deles na região Norte (36 mil), seguida da região Noroeste (31 mil). No Centro-Sul há cerca de 10 mil clientes sem luz, no Oeste, 15 mil, e o no Leste do Estado por volta de 9 mil unidades consumidoras.

De acordo com o instituto de meteorologia Simepar, o tempo instável deve continuar ainda até terça-feira (1º), devido à presença de uma frente fria sobre o Sul do País, com previsão de tempestades com ventos moderados a fortes e risco de granizo em alguns pontos do Paraná. Os temporais do final de semana atingiram, com intensidade, grande extensão territorial - de Leste a Oeste do Estado.

fonte: Divulgação/Copel Queda de árvores e vendaval prejudicaram a fiação da Copel

continua após publicidade .

ÁGUA



A falta de energia também compromete o abastecimento de água na região. Pelo menos 14 municípios estão com o serviço comprometido.

Apucarana está com a região Sul desabastecida devido à falta de energia na região do Poço Country. Estão afetados, principalmente, os jardins Das Flores I, II e III, Guanabara, Morada do Sol, Nova Cidade, Presidente Kenedy, São Pedro, Catuaí I e Esperança além das vilas Andréa, Bruna, Ipanema e a Vila Rural Nova Ucrânia.

continua após publicidade .

Os lugares mais críticos, no momento, são a cidade de Grande Rios e o distrito Flórida do Ivaí, a cidade de Rosário do Ivaí e os distritos Ribeiro Bonito, Vila União e Campineiro do Sul, além de Dinizópolis, distrito de Cruzmaltina. Estas localidades estão há mais de 48 horas sem energia nas suas captações de água.



Também está sem energia o poço do distrito Placar Luar, em Ivaiporã. Este espera solução desde o último sábado e está sendo atendido por caminhões-pipa desde então.



continua após publicidade .

Em São João do Ivaí, que também estava crítico, a Copel restabeleceu a energia na madrugada e o sistema de abastecimento voltou a ser operado com normalidade. No entanto, a reservação de água ainda está baixa e a população precisa colaborar, evitando desperdícios.



Em Jardim Alegre e Novo Itacolomi os sistemas seguem parados desde ontem, pois a Copel ainda não conseguiu restabelecer energia elétrica.



As cidades de Lunardelli, Lidianópolis, Mauá da Serra e o distrito Alto Porã (em Ivaiporã), estão sem energia desde a última madrugada.



As chuvas inundaram a captação de água do Rio Pindaúva, em Ivaiporã. O sistema está parado, pois os reservatórios já estão abaixo do nível mínimo para operação. Não há qualquer previsão de voltar a abastecer a cidade.



Caminhões pipas continuarão fazendo atendimento emergencial em hospitais, posto de saúde, asilos, casa lar e escolas.



A produção de água em Califórnia, Cambira e Jandaia do Sul também foi interrompida nesta segunda-feira (31), devido à alta turbidez (sujeira) na água do rio, o que compromete o abastecimento que estava em recuperação após as quedas de energia.

Siga o TNOnline no Google News