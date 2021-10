Da Redação

Sessão comemora 60 anos de emancipação política de Cambira

Na noite de segunda-feira (18) aconteceu na Câmara dos Vereadores de Cambira, um homenagem para ex-prefeitos e ex-vice prefeitos. Na oportunidade o atual prefeito do município, Emerson Toledo, acompanhado do seu vice Fabinho da Ambulância e da Secretária da Assistência Social, Vanessa Marques, marcaram presença no evento.

"Foi uma noite memorável, onde com muita honra tivemos o reconhecimento da nossa gestão, e ainda pudemos acompanhar o agradecimento especial a todos os ex-gestores, os Prefeitos e vice Prefeitos que passaram durante esses 60 anos em nosso município", disse Toledo.

O prefeito ainda parabeniza a Câmara dos Vereadores. "A todos os vereadores e em especial ao Presidente Cleber Alexandre Torres pela iniciativa da entrega desse prêmio de reconhecimento a todos que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Dedico esse momento de homenagem, em especial ao meu saudoso Pai, à minha Mãe, à minha esposa, à minhas filhas, ao meu irmão Toledinho e a toda minha família. Dedico também à toda população de Cambira que nos confiou 2 mandatos. Sabemos da nossa responsabilidade em fazer de Cambira uma nova cidade e cada dia melhor", destacou.