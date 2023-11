Sesc Apucarana vai distribuir 3 mil presentes no sábado em Califórnia

No dia 9 de dezembro, o Sesc Apucarana em parceria com uma fábrica de brinquedos, trará o encantamento do Natal para Califórnia, com a chegada especial do Papai Noel e a distribuição gratuita de presentes. A ação acontece das 9h às 13h, em frente à loja localizada na Rua João Voltarelli, 168 – Centro. Além da doação de brinquedos para as crianças, o evento contará com apresentações artísticas, brinquedos e brincadeiras e distribuição de guloseimas.

Há 26 anos, o empresário Pedro Aparecido de Souza, proprietário da P.A Brinquedos, leva a alegria para crianças da cidade no período natalino. Em 2022, o Sesc Apucarana foi parceiro na realização do evento e, em 2023, a P.A Brinquedos e o Sesc PR se unem novamente para tornar o Natal de milhares de crianças ainda mais especial. Neste ano, serão doados gratuitamente três mil brinquedos à comunidade, por meio da 15ª edição da Campanha do Brinquedo.

A empresa está no mercado desde 1997, produzindo brinquedos e produtos para decoração. É uma empresa brasileira e paranaense, ocupando uma área de aproximadamente 10 mil m², empregando mais de 100 profissionais altamente capacitados. Sua dedicação garante a qualidade de cada produto, que é distribuído não apenas por todo o país, mas também ultrapassa as fronteiras, alcançando outros países do Mercosul. A missão da P.A Brinquedos é criar produtos que estimulem a criatividade infantil, pois acreditam que uma criança feliz é aquela que brinca, aprendendo e construindo sonhos para o futuro.

CAMPANHA

A 15ª edição da Campanha do Brinquedo Sesc PR tem como tema: "A Felicidade de uma criança não tem preço, tem solidariedade" e vai até o dia 23 de dezembro. A ação solidária é uma realização do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e RPC em parceria com o Exército Brasileiro, Secovi-PR, sindicatos empresariais do comércio filiados à Fecomércio PR, Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócio (CMEG) do estado, além de empresas do comércio de bens, serviços e turismo.

A doação de brinquedos novos ou usados em bom estado pode ser feita nos postos de coleta presentes em todas as unidades do Sesc PR e do Senac PR, emissoras da RPC e estabelecimentos parceiros. Esses itens são destinados a instituições que assistem crianças em situação de vulnerabilidade social no estado, buscando levar alegria e um Natal mais solidário para todos.

Em 2022, a Campanha do Brinquedo arrecadou 225.192 brinquedos, beneficiando 470 instituições sociais e alcançando 110.319 crianças em todo o Paraná.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800 643 6346 ou visite o site www.sescpr.com.br/brinquedo/.

Sesc Apucarana vai distribuir três mil presentes no sábado em Califórnia



