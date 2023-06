Sesa confirma segunda morte por dengue na região; saiba mais

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou a segunda morte por dengue no Vale do Ivaí. Informativo epidemiológico divulgado nesta terça-feira (20) traz um óbito pela doença em Jandaia do Sul. O município está entre as dez cidades da área de abrangência da 16ª Regional de Saúde (RS) em estado de epidemia.

Segundo a Sesa, trata-se de uma mulher de 62 anos que testou positivo para a doença. A paciente tinha hipertensão arterial e estava internada no Hospital da Providência em Apucarana, vindo a falecer em 17 de maio. Segundo a Vigilância Epidemiológica do município, a Sesa investiga outro óbito suspeito de um morador da cidade ocorrido em 25 de maio.

Com 144 novos casos de dengue, Apucarana entra em epidemia



"O paciente tinha outras comorbidades associadas; e já estava bem debilitado. Temos que aguardar terminar o processo de investigação", informou a coordenadora de vigilância epidemiológica de Jandaia do Sul, Isabel Garcia Giorgiani Moreno.

Com população estimada em 21.281 pessoas, Jandaia do Sul soma 350 casos confirmados da doença, com incidência 601,48 de casos autóctones, ou seja, quando o vírus da dengue é contraído na zona de residência da pessoa. No geral, o município teve 626 notificações e 23 casos estão em investigação.

O primeiro óbito confirmado pela doença na região ocorreu em Faxinal, que concentra o maior número de casos da doença. No geral a 16ª RS soma 3.562 casos confirmados da doença,168 a mais que no boletim anterior, com dez municípios em estado de epidemia: Apucarana, Cambira, Bom Sucesso, Borrazópolis, Faxinal, Jandaia do Sul, Kaloré, Novo Itacolomi, Sabáudia e São Pedro do Ivaí.

Confira o número de casos por município em 20/06:

Apucarana - 474

Arapongas - 602

Bom Sucesso - 503

Borrazópolis - 60

Califórnia - 8

Cambira - 72

Faxinal - 745

Grandes Rios - 23

Jandaia do Sul - 350

Kaloré - 34

Marilândia do Sul - 20

Marumbi - 11

Mauá da Serra - 1

Novo Itacolomi - 145

Rio Bom - 3

Sabáudia - 113

São Pedro do Ivai - 398

PARANÁ

O boletim da Sesa trouxe 6.771 novos casos de dengue, 10 óbitos pela doença e mais 7.818 notificações no Paraná. Com a atualização, o Estado contabiliza 100.686 confirmações de dengue, 78 óbitos e 316.031 notificações no atual período epidemiológico, iniciado em 31 de julho de 2022 e que será concluído em 40 dias. De acordo com o boletim, 362 municípios apresentam casos confirmados e 63.569 casos ainda estão em investigação.

Os 10 óbitos relatados no boletim desta semana ocorreram entre os meses de março e maio, em seis municípios do Paraná. Dentre eles, estão quatro moradores de Foz do Iguaçu (duas mulheres, de 47 e 26 anos, e dois homens, de 35 e 61 anos); três pessoas residentes no Litoral do Estado (um homem de 66 anos de Guaratuba, e outro homem e uma mulher, com 30 e 73 anos, ambos de Pontal do Paraná); um homem de 79 anos, de Cafezal do Sul; um homem de 81 anos, de Faxinal; e uma mulher de 62 anos, de Jandaia do Sul. Das dez pessoas, oito tinham comorbidades.

