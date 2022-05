Sesa confirma mais 294 casos de dengue na região

Da Redação

Os casos de dengue estão avançando na região. Informe epidemiológico divulgado nesta terça-feira (10), pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), traz 2.340 confirmações da doença na área da 16ª Regional de Saúde (RS). São 294 casos a mais do que o informe divulgado em 3 de maio.

Estão em situação de epidemia os municípios de Arapongas (1.591), Marumbi (546) e Grandes Rios (31). Com 55 casos confirmados e 26 em investigação, Faxinal está em situação de alerta.

Também registraram casos os municípios de Apucarana (38), Bom Sucesso (20), Borrazópolis (10), Califórnia (1), Jandaia do Sul (13), Kaloré (8), Marilândia do Sul (16), Mauá da Serra (3), Sabáudia (6) e São Pedro do Ivaí (7).

22ª RS

Na área da 22ª Regional de Saúde (RS) 313 pessoas positivaram para dengue. Lunardelli continua em epidemia com 217 casos confirmados e 21 em investigação. Chama atenção a situação de São João do Ivaí que tem 49 casos confirmados e 235 em investigação.