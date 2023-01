Servidores do CREAS são ameaçados enquanto averiguavam denúncias

Da Redação

Na tarde de quinta-feira (5), a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que foram ameaçados durante uma averiguação de uma denúncia de maus-tratos contra um idoso, em Ivaiporã.

No local foi conversado com os solicitantes servidores do CREAS que relataram que os denunciantes informaram que o idoso estaria sendo maltratado e também estaria sendo furtado o dinheiro da aposentadoria dele.

Em contato com o idoso, aparentemente ele estava bem, contudo confirmou que seu dinheiro está sumindo.

Disseram ainda, que elas também foram ameaçadas por telefone por um homem que é marido da neta do idoso, que mora ao lado da residência e que ajuda a cuidar dele.

O homem teria dito no telefone em tom alterado “manda esses filhos da p… irem embora ou manda eles virem até meu trabalho conversar direto comigo” e ainda teria ameaçado as vizinhas também por telefone, falando em tom alterado pelo viva voz “saiam da porta da minha casa já, tô chegando aí pra resolver isso”.

Diante da situação o pessoal do CREAS e as vizinhas ficaram com medo e acionaram a equipe policial.

Logo após a chegada da equipe policial se fez presente o homem ao local. Diante do interesse das vítimas em representar contra o autor todos foram encaminhados até a 6ª CIPM para confecção de termo circunstanciado.

