Servidores de Rio Bom se despedem de colega em carreata com sirenes e buzinas; veja

Edevan Rodrigues de Souza, de 41 anos, morreu cerca de um mês após ser diagnosticado com câncer







Funcionários públicos da Prefeitura de Rio Bom, no Vale do Ivaí (PR), organizaram uma carreata para despedir-se do colega de trabalho Edevan Rodrigues de Souza, de 41 anos. O servidor, que atuava como motorista da área da saúde, morreu na quarta-feira (14), em Apucarana (PR), cerca de um mês após ter realizado uma cirurgia de tumor cerebral.

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O cortejo de despedida chamou a atenção dos moradores. Com sirenes, piscas-alerta ligados e um buzinaço, uma longa fila de veículos oficiais — incluindo ambulâncias, tratores, ônibus e carros de passeio — deixou o pátio da prefeitura municipal e seguiu em procissão até a capela mortuária da cidade, onde o corpo foi velado.

Imagens da homenagem rapidamente tomaram as redes sociais, gerando forte comoção. Moradores e amigos de Edevan utilizaram a internet para expressar a saudade e destacar o impacto positivo que o motorista deixou na comunidade.

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Foto: Reprodução vídeo / Arquivo pessoal Foto: Reprodução vídeo / Arquivo pessoal

"Uma cena triste por ele estar assim, e ao mesmo tempo linda, pois mostrou que ele realmente era muito querido por todos aqui em Rio Bom. [...] Não sei ao certo quem organizou, mas parabéns a todos os envolvidos. "Tenho certeza de que ele ficou imensamente feliz", relatou a moradora Nadia Gabriela em seu perfil no Instagram.

A colega Luzia Lemes ressaltou o legado do servidor no cotidiano do município: “Mais do que um profissional, foi alguém que fez parte do meu dia a dia e de muitas pessoas, e deixou sua marca em nossa história. Ficam as lembranças, o carinho e a gratidão por sua caminhada”.

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Além de atuar como motorista da saúde em Rio Bom, Edevan também prestava serviços conduzindo ambulâncias para o Departamento Municipal de Saúde do município vizinho, Jandaia do Sul. A Prefeitura de Jandaia do Sul emitiu uma nota de pesar lamentando a perda precoce do profissional.

Reconhecido pela dedicação aos pacientes e pelo bom humor constante, Edevan foi lembrado com carinho pelos amigos mais próximos. "Ele foi um profissional exemplar, nunca estava triste, sempre alegre", comentou Sueli, amiga do motorista. O sentimento foi ecoado por Pedro Edu Dias, que resumiu a perda: "Um grande profissional e amigo".

Edevan Rodrigues de Souza deixa a esposa e dois filhos, de 15 e 22 anos. O sepultamento aconteceu às 9h desta quinta-feira (15), no Cemitério Municipal de Rio Bom.