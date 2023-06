Servidores de Jardim Alegre terão direito a cartão alimentação

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, assinou na tarde de quinta-feira (29), na companhia do secretário administrativo Paulo Roberto Messias e do diretor do departamento de recursos humanos, Belino Silva Rocha, a homologação de contrato com a empresa licitada para distribuição dos cartões vale alimentação aos servidores públicos do município.

O benefício está sendo implantado pela primeira vez na administração e entra em vigor neste mês de junho. Os cartões serão distribuídos aos 421 servidores municipais com recurso de R$ 200 mensais que devem ser gastos no comércio local, junto a empresas cadastradas junto à Prefeitura.

"É uma ação de grande importância para todos os servidores, pois pela primeira vez em sua história os servidores terão direito a este benefício, além de ser de grande valia ao comércio local, pois os cartões poderão ser utilizados apenas em Jardim Alegre", comentou o secretário administrativo Paulo Roberto Messias, acrescentando que a implantação foi possível devido a uma gestão de responsabilidade e respeito aos servidores públicos e um trabalho em conjunto com a Câmara Municipal.

