Servidores de Jardim Alegre são capacitados em primeiros socorros

Da Redação

Servidores da Secretaria de Saúde de Jardim Alegre participaram de uma capacitação de primeiros socorros. O treinamento, realizado em parceria com a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí (Fatec), ensinou aos profissionais da rede princípios básicos de socorro em caso de parada cardiorrespiratória, sangramento nasal e desmaio e convulsão, além da realização correra manobra de heimlich, usada em caso de engasgamento.

A capacitação foi ministrada pela professora e coordenadora de projetos da Fatec, Mariana Sismeiro, junto as alunas do 3º período de enfermagem.

O treinamento aconteceu nas dependências do Centro de Eventos de Jardim Alegre e visa, segundo a Secretaria de Saúde, balizar o conhecimento dos servidores para atuar nas situações de emergência mais comuns dentro da prestação de serviço à comunidade.

