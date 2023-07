Serviços de manutenção vão afetar abastecimento em Jandaia nesta sexta

A Sanepar informa que substituirá um registro na rede de distribuição de Jandaia do Sul na sexta-feira (21). Com isso, pode haver falta de água e/ou oscilação de pressão nos seguintes bairros: Vila Rica, Vista Alegre, Jardim Santa Helena I, II e III, Vilar I e II, Jardim Planalto, Jardim Brasil, Residencial, Massa, Residencial Nossa Senhora de Fátima, Jardim Araucária e Parque Industrial Metaffa.

Os serviços iniciam às 8 horas e devem ser concluídos até as 15 horas. A previsão é de normalização no abastecimento no período da noite. No caso de serviços programados, eles podem ser cancelados e/ou adiados dependendo das condições climáticas ou por razões técnicas.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

