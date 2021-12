Serviço aeromédico atende acidente em São João do Ivaí

Da Redação

O capotamento aconteceu a cerca de dois quilometro da cidade, na saída para Lunardelli

Uma mulher de 41 anos ficou ferida gravemente em acidente na PR-082, em São João do Ivaí. Ela foi transportada consciente pelo serviço aeromédico do SAMU ao Hospital Santa Casa de Maringá.

Conforme informações de populares, o acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (6), por volta das 14h30, a cerca de dois quilômetros da cidade. Na saída para a Pr-466 sentido a Lunardelli.

A vítima dirigia um Toyota Corolla prata que capotou na pista de rolamento. Ela estava sozinha no veículo. As causas do acidente estão sendo apuradas. Chovia na hora do capotamento.

Também prestaram atendimentos na ocorrência o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã e equipes do SAMU192 bases de Ivaiporã e São João do Ivaí.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para atendimento. O trânsito ficou parado por cerca de uma hora e meia.