Sérgio Souza destina emenda de R$ 600 mil à Casa de Vivência

A Casa de Vivência de Ivaiporã, que é mantida pela Prefeitura, por intermédio do Departamento de Assistência Social, será ampliada e reformada com emenda do deputado federal Sérgio Souza – solicitada pela presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, no valor de R$600 mil.

No projeto social, que atende 172 crianças e adolescentes (4 aos 17 anos), serão construídas mais 5 salas de aula, sala de informática, banheiros e reformados outros ambientes.

O prefeito Carlos Gil, diretor do Departamento de Obras, Bruno Montoro, e a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, conferiram o projeto e analisaram a ampliação da Casa de Vivência acompanhados pela diretora do Departamento de Assistência Social, Flávia Kuss, e a coordenadora da Casa de Vivência, Rosangela Lima.

Carlos Gil explicou que a obra está orçada em R$ 670 mil dos quais R$ 600 mil são de emenda do deputado federal Sérgio Souza – e o restante com recursos próprios da Prefeitura.

Segundo Bruno Montoro o convênio foi aprovado, restando anexar a documentação técnica ao projeto para dar entrada na Caixa Econômica Federal.

Na ocasião, Carlos Gil, Bruno Montoro e Gertrudes Bernardy cumprimentaram as crianças que participam da oficina de preservação da flora, fauna e da água para criar um Desfile Alegórico Ambiental, que será realizado no dia 21 de setembro (Dia da Árvore) – com alas, fantasias e adereços criados e confeccionados a partir de materiais recicláveis, arrecadados por meio de campanha envolvendo a população.