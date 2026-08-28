Sérgio Empinotti se aposenta após 47 anos dedicados à agricultura no Vale do Ivaí

Aos 75 anos, o engenheiro agrônomo Sérgio Carlos Empinotti encerra nesta sexta-feira (28) uma trajetória de 47 anos na Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Chefe do Departamento de Economia Rural (Deral) em Ivaiporã, ele se aposenta após acompanhar de perto as transformações da agricultura do Vale do Ivaí.e do Paraná.

Empinotti já tinha tempo para se aposentar em 2014, mas decidiu continuar por gostar da profissão. “Se eu não gostasse do que faço, já teria parado. Continuei porque sempre tive prazer em trabalhar e em acompanhar a agricultura da nossa região”, afirmou.

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Empinotti começou a carreira em Curitiba, em julho de 1979. Seis meses depois, em janeiro de 1980, veio para Ivaiporã, onde permaneceu até agora. Na época, a soja ainda ganhava espaço e havia poucas variedades disponíveis. Ao longo dos anos, ele acompanhou a expansão do plantio direto e a modernização das técnicas de produção.

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Para Empinotti, acompanhar essa evolução durante quase cinco décadas também foi uma oportunidade de aprender diariamente com produtores e técnicos.

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“Passei a maior parte da minha vida acompanhando a agricultura e aprendi que cada época tem seus desafios. O importante é continuar aprendendo e fazendo o melhor possível”, afirmou.

Outra mudança ocorreu na rotina de trabalho. Os relatórios agrícolas, que antes eram preenchidos à mão, passaram a ser feitos com o auxílio da tecnologia. “Quando comecei, era tudo no papel. Tinha que anotar os dados e fazer os relatórios à mão. Hoje, a tecnologia facilitou muito esse trabalho”, recordou.

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Agora, Empinotti deixa a Seab com a satisfação de quem cumpriu uma longa trajetória, mas admite que sentirá falta da rotina. Fora do trabalho, pretende dedicar mais tempo aos negócios particulares e, principalmente, à família. Entre os planos estão aproveitar mais a companhia da esposa, Zulmeia, e do filho Felipe, de 14 anos.

Reconhecimento pela trajetória

A chefe do Núcleo Regional da Seab, Vitória Montenegro Holzmann, destaca a importância de Empinotti para a equipe e para o setor produtivo.

“A aposentadoria do Sérgio representa o fim de um ciclo muito importante. Ele não está deixando apenas a Seab, mas uma história construída com muito trabalho e dedicação à agricultura”, afirmou.

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Vitória também destaca o conhecimento acumulado por Empinotti ao longo de décadas de contato com produtores e lavouras.

“O Sérgio conhece a agricultura regional como poucos. Ele sabe olhar uma lavoura, conversar com o produtor e entender rapidamente o que está acontecendo no campo”, disse.





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Sérgio Empinotti no Deral em Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado Sérgio Empinotti no Deral em Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado







