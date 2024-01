Será que está calor? Agricultor frita ovo no chão em Ivaiporã; veja

Não dá para negar que os últimos dias vem sendo difíceis com o intenso calor registrado no norte do Paraná. No distrito de Jacutinga, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, um agricultou arrumou um jeito de mostrar a proporção que as altas temperaturas tomaram na região. Veja o vídeo abaixo

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, ele aparece fritando um ovo em uma frigideira, mas não no fogão, como seria o normal, e sim no quintal de casa.

"Essa gordura está com uma hora que está aqui. Agora vocês vejam bem se o plantio nosso vai aguentar. Presta bem a atenção, olha como não é mentira, é a realidade", disse o morador, enquanto colocava o ovo na panela e o alimento começava a fritar na logo sequência. O vídeo foi gravado por volta das 13h.

Nesta terça-feira (9), o município de Ivaiporã chegou aos 33 ºC, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que indica chuvas na região na próxima quinta-feira (11).

Veja o vídeo:

