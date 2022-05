Sepultamentos de Ivaiporã e região nesta segunda-feira (23)

Da Redação

Cemitério Municipal de Ivaiporã

Ivaiporã

- Lázara Júlia Batista, 92 anos, falecimento na tarde de domingo (22) às 17h20. Dona Lázara é mãe do Joãozinho da Renato Pneus, sogra do Sérgio enfermeiro do Hospital Bom Jesus de Ivaiporã. O corpo está sendo velado na Capela Aliança. O sepultamento será nesta segunda feira (23) às 14 horas no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

Borrazópolis

- Angelina Palma Pereira, 88 anos faleceu no domingo. Era casada com o senhor Antônio Barbosa Pereira, mãe do Rubens, Sueli, Marina, Joel e Marilza. O corpo está sendo velado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Sepultamento será nesta segunda-feira às 14 horas no Cemitério Municipal de Borrazópolis.