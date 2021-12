Sepultado nesta segunda-feira casal vítima de acidente no PR

Da Redação

Divulgação

Foi sepultado às 11 horas desta segunda-feira (6) no Cemitério João Paulo II em Uraí, o casal Sebastião Aguiar, 62 anos e a esposa Luzia Pereira Aguiar, 58 anos.

O casal foi vítima de acidente no sábado (4) na PR-442, em Uraí, no Paraná. O marido morreu pouco depois de dar entrada no hospital, a esposa faleceu no domingo (5) .

A batida foi no quilômetro 30 da PR-442, e envolveu um Chevrolet Celta que era ocupado pelas vítimas fatais e um VW Gol de conduzido por um homem de 33 anos.

Outras duas pessoas que estavam no Celta um homem de 66 anos e uma mulher de 62 anos, assim como, o motorista do Gol ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital de Uraí.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual os veículos trafegavam pela PR-442 e se choraram frontalmente. As causas do acidente estão sendo apuradas.