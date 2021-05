Seminário Regional mobiliza liderança locais em evento

Continua após publicidade

O SRI-VÏ - Sistema Regional de Inovação do Vale do Ivaí, entidade que visa desenvolver a Inovação e o Empreendedorismo, por meio da integração, da participação e da colaboração ativa dos agentes regionais, começou oficialmente suas atividades em janeiro deste ano.

A associação tem como objetivo levar desenvolvimento aos municípios da região do Vale do Ivaí por meio de ações que visem a integração e estímulo da cultura de Inovação. Sua missão é promover e estimular a Inovação e o Empreendedorismo no Vale do Ivaí por meio da articulação entre poder público, sociedade civil organizada, iniciativa privada e instituições de ensino, visando o desenvolvimento regional. Sua visão está pautada em ser um agente transformador do desenvolvimento regional do Vale do Ivaí por meio da Inovação e do Empreendedorismo. E por fim tem como valores a Sustentabilidade, a Diversidade, a Inovação, o Comprometimento, a Transparência e a Colaboração.

Foi nesse contexto, visando atender a seus preceitos estratégicos, que o SRI - Vale do Ivaí, em correalização com o SEBRAE/PR, o Conecta Apucarana e o Inova Jandaia, realizou nos dias 23, 24 e 25 de março, o 1º Seminário Regional de Inovação do Vale do Ivaí. Com o objetivo de auxiliar na visão do fortalecimento da cultura da inovação com foco no desenvolvimento regional, o evento aconteceu virtualmente, com palestras, painéis e oficinas, transmitidos ao vivo e gratuitamente, pelo YouTube do SRI - VÍ. O Evento contou com a participação de mais de 125 participantes. Foram 2 Palestras, 2 Oficinas e 2 Painéis em 3 noites de troca de conhecimento e experiências.

O público do evento, em sua maioria empresários, estudantes e representantes do poder público, pode interagir e conhecer durante os 3 dias de evento perspectivas, conceitos e aplicações sobre a Inovação e como as práticas inovativas podem contribuir para o desenvolvimento de uma região. A abertura do evento contou com a palestra do diretor de operações do Sebrae/PR, Júlio Cezar Agostini, sobre “A inovação como fator de desenvolvimento local”. Agostini apresentou o Case sobre o ecossistema de Israel, destacando como o país enfrentou suas dificuldades e problemas e fez da inovação seu aliado em prol do desenvolvimento.

No segundo dia os participantes tiveram a possibilidade de entender na prática a aplicação de alguns conceitos e desmistificar dificuldades atreladas à Inovação. No período da tarde o público acompanhou o painel “A construção de ecossistema de inovação”, onde se apresentaram as iniciativas presentes no Vale do Ivaí, com destaques para o Conecta Apucarana, o Inova Jandaia e também o Sistema Regional de Inovação do Vale do Ivaí, que contaram um pouco do processo de formação e constituição destas iniciativas.

No período da noite o público contou ainda com a palestra “Inovação Aberta – Oportunidades para o fortalecimento de pequenos negócios” ministrada pelo Consultor do SEBRAE e Coordenador Estadual de Inovação Aberta do SEBRAE/PR Lucas Ferreira, que apresentou oportunidades para as Grandes e Médias empresas de forma integrada com as MPEs (Micro e pequenas empresas) e também os ICTIs (Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação). Na sequência foi ministrada uma oficina com o tema: “Design Thinking para gerar inovação”, ministrada pelo Consultor do SEBRAE e Professor Tiago Cunha. Cunha explorou o tema de forma prática demonstrando ferramentas e formas de aplicação para que as empresas possam inovar e resolver seus problemas com foco no usuário.

No último dia do seminário, a programação começou às 16 horas com o painel “Academia e Mercado – Como as universidades podem contribuir para a geração de inovação nas empresas”, destacando o potencial de inovação que cada universidade presente no Vale do Ivaí pode gerar. A programação foi finalizada com a oficina “Gestão da inovação na prática”, realizada pelo Consultor do Credenciado do SEBRAE Diogo Takayama, que desmistificou o processo de gerir processos de inovação dentro das empresas.

O consultor do Sebrae/PR, Tiago Correia da Cunha, considera o Evento um dos marcos iniciais para a consolidação da Inovação no Vale do Ivaí. “O Sistema Regional de Inovação se apresenta como um dos atores essenciais ao apoio e desenvolvimento da inovação no Vale do Ivaí, juntamente com o SEBRAE/PR, as universidades e demais entidades de Apoio e fomento à Inovação. Precisamos consolidar ainda mais iniciativas como essa e desenvolver constantemente ações, programas e eventos que fomentem a inovação de forma prática e executável, para que assim possamos desenvolver nossa região e se tornar um pólo inovador”, comenta o consultor.

O presidente do SRI-VÍ destaca que, por ser o primeiro evento do ano, em meio a pandemia, o evento foi um sucesso pois mobilizou as lideranças locais sobre a importância em investir na cultura da inovação como forma de desenvolvimento regional. “Foram mais de 120 inscritos no Seminário Regional de Inovação, dentre os participantes se destacam empresários, professores, lideranças políticas e demais agentes da comunidade, que tiveram a oportunidade de conhecer durante os 3 dias de evento os mais variados temas sobre inovação, criação de startups, ecossistemas de inovação e desenvolvimento regional.”

Dando andamento às atividades previstas para o decorrer deste ano, o SRI-VÍ aproveita a oportunidade para convidar toda a comunidade a conhecer um pouco mais seu trabalho e perspectivas de ações futuras. As reuniões da diretoria da associação estão acontecendo quinzenalmente em formato virtual, no período da manhã.

Para aqueles que tiverem interesse em conhecer a entidade, pedimos que entrem em contato pelo e-mail srivaledoivai@gmail.com.

