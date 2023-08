Seminário regional da cadeia produtiva do mel acontece em Lunardelli

Nesta quarta-feira (30), acontece em Lunardelli o Seminário Regional da Cadeia Produtiva do Mel, com apoio do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri). O secretário da agricultura Norberto Ortigara, encaminhou vídeo convidando produtores e interessados a entrar na atividade e participarem (veja vídeo abaixo).

O evento organizado pela Prefeitura de Lunardelli e do Território Vale do Ivaí tem por objetivo sensibilizar os produtores de toda a região para as oportunidades desse setor. A atividade do mel vem se estruturando de forma gradativa no Vale do Ivaí, principalmente a partir de alguns meliponicultores e apicultores que se organizaram, melhoraram enxames e se profissionalizaram na atividade produtiva e mercadológica.

Em Lunardelli, esse movimento teve participação da iniciativa dos técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater (IDR-Paraná), produtores associados da Associação dos Produtores Rurais de Lunardelli (Lunaprol) e Prefeitura Municipal, há mais de três anos, com cursos de formação.

Outra iniciativa importante é a reestruturação de um espaço para beneficiamento do mel. Os municípios de Jardim Alegre e Rio Branco do Ivaí também estão investindo na cultura.

Conforme o médico veterinário da Seab em Ivaiporã, Carlos Eduardo dos Santos, o consórcio Cid Centro tem colaborado para elaboração de projetos que os municípios teriam difíceis de viabilizar de forma isolada. Por meio dele, estão sendo facilitados o acesso a recursos financeiros e humanos. "O evento será uma oportunidade para explicar como os produtores podem se beneficiar desse arranjo produtivo", diz.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e o diretor institucional do IDR-Paraná, Diniz Dias de Oliveira, estarão presentes na abertura do evento, às 8h45.

A partir das 10 horas, prefeitos da região falam sobre o fomento à cadeia do mel. Das 10h45 às 12h, acontecem palestras sobre a viabilidade econômica do mel e a experiência de polinização do café.

Após o intervalo para almoço, a partir das 13h30, a programação conta com palestras sobre a produção de mel em Mato Rico, alternativas de renda atreladas à produção de abelhas e beneficiamento e comercialização do mel no Vale do Ivaí pela Lunaprol.

Veja o Vídeo:

