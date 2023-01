Semifinal do Campeonato Interbairros de Ivaiporã é nesta quarta-feira

Da Redação

O campeonato que teve início em novembro contou com a participação de 11 equipes

Nesta quarta-feira (1º) no campo sintético do Parque Ambiental Jardim Botânico, acontece a semifinal do Campeonato Interbairros de Ivaiporã.

O campeonato que teve início em novembro contou com a participação de 11 equipes: Jardim Belo Horizonte, Casa Grande, Luiz XV, Monte Castelo, Centro, Vila Santa Maria, Azul Santista, Vila Nova Porã, Jardim Paraná, Alto Porã, conjunto João de Barro.

O primeiro jogo da semifinal será às 20h15 entre Vila Nova Porã e Jardim Belo Horizonte. Logo após às 21h15 a partida é entre João de Barro X Jardim Luiz XV.

Os times vencedores das partidas disputam a final. A princípio a decisão deve acontecer no próximo domingo (5).

O evento é uma organização da Prefeitura de Ivaiporã, através do Departamento de Esportes e conta com o apoio da Associação Desportiva Ivaiporaense.

O desportista Claudelir Godoy, o Polaco, um dos entusiastas do campeonato, parabeniza os organizadores do evento.

“É uma grande festa de integração do esporte de Ivaiporã. Por isso, só temos a agradecer todo o empenho dos organizadores e parabenizo também todos atletas pela participação”, completou Polaco

