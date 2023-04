Semana da Criatividade e Inovação terá muitas atividades em Ivaiporã

Da Redação

Centro Cultural Olívia Hauptmann

A Semana Municipal de Criatividade e Inovação que a partir de agora faz parte do calendário oficial de eventos de Ivaiporã terá muitas atividades a partir da quinta-feira (27) quando tem a abertura oficial às 14 horas, no Centro Cultural Olívia Hauptmann.

O projeto de lei que instituiu a Semana Municipal de Criatividade e Inovação de Ivaiporã foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 2022 e é de autoria da vereadora Gertrudes Bernardy.

De acordo com , Alex Fonseca, diretor do Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Agronegócio, Tecnologia e Inovação o objetivo principal do evento é destacar e valorizar a criatividade e a inovação, e o avanço do desenvolvimento sustentável.

“O evento está com um conteúdo bastante rico dentro do contexto de tecnologia e inovação. Palestrantes renomados, com conhecimentos teórico e prático, doutores, pós-doutores, pessoas referências na área que estarão abordando”, destacou Alex.

O evento que é totalmente gratuito é proporcionado prefeitura de Ivaiporã e executado e organizado pelo Departamento de Indústria, Comércio, Turismo, Agronegócio, Tecnologia e Inovação

Quinta-feira (27)

14:00 – Abertura oficial.

14:30 – Palestra: BIOINSUMOS, cenário e perspectivas – Dra. Vânia Cirino. Diretora de pesquisa do IDR-PR.

15:30 – Lançamento do aplicativo e apresentação de ferramentas digitais para o agronegócio do IDR-Paraná – Dr. Pablo Ricardo Nitsche – pesquisador do IDR-PR.

16:00 – Painel: Papo de Inovação – Empreendedorismo digital. Empreendedores que aplicam a criatividade e inovação no seu negócio.

17:30 – Experiência com óculos de realidade aumentada e visitação aos stands.

18:30 – Palestra: Chat GPT – Aplicabilidade, desafios e oportunidades – Rafael Carneiro.

20:00 – Palestra: Tecnologia e Agro 4.0 – Fabricio Bueno Corrêa – Engenheiro agrônomo e coordenador do Departamento de Inovação Tecnológica Agropecuária da COAMO.

Sexta-feira (28)

14:00 – Painel: A mulher no ambiente de criatividade e inovação.

15:30 – Palestra: Marketing digital humanizado – Dra. Samantha Dorabiato.

17:00 – Experiência com câmera 360º graus e visitação aos stands.

18:30 – Palestra: Inteligência Artificial e suas aplicações, exemplos práticos na medicina, empresas e agricultura – Me. José Luiz ViIas Boas – Professor IFPR.

20:00 – Palestra: Como estimular a criatividade e inovação nas empresas – Marcelis Pereira – Diretora de desenvolvimento da Fatec.

