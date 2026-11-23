Previsão do Simepar aponta chuva concentrada na parte da manhã e termômetros não passando dos 26°C nesta segunda-feira (23)

Os moradores de Ivaiporã (PR) precisam sair de casa com o guarda-chuva nesta segunda-feira (23). Segundo os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a semana começa com tempo bastante instável, alta umidade e temperaturas agradáveis na cidade.

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A probabilidade de chover hoje é de 98%, com um volume acumulado previsto de 10,4 milímetros. A precipitação mais intensa está concentrada na parte da manhã, especialmente entre as 8h e 10h, tendo o seu pico previsto para as 9h. Ao longo da tarde, a chuva diminui para garoas leves e passageiras, cessando completamente no início da noite, a partir das 19h.

No quesito temperatura, o dia será ameno. A mínima registrada foi de 20°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 26°C, pico que será atingido entre as 14h e 15h. A sensação térmica acompanha os termômetros, mantendo o clima confortável, mas bastante úmido — a umidade relativa do ar oscila entre 78% e 99%.

Além da chuva, os ivaiporaenses podem esperar ventos com velocidade média de 6 a 14 km/h ao longo do dia, com possibilidade de algumas rajadas mais fortes que podem alcançar até 38 km/h.

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Para quem planeja atividades ao ar livre no final do dia, a notícia é boa: a partir das 19h o tempo estabiliza, sem previsão de mais chuvas para a noite, com a temperatura se mantendo na casa dos 22°C. O pôr do sol hoje ocorre às 18h56.