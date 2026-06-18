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PREVISÃO DO TEMPO

Sem chuva e com frio: confira como fica o tempo em Ivaiporã

Temperatura mínima deve chegar a 8°C nesta quinta-feira (18), enquanto a máxima alcança 18°C

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 04:39:13 Editado em 18.06.2026, 04:39:07
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Sem chuva e com frio: confira como fica o tempo em Ivaiporã
Autor A temperatura mínima prevista é de 8°C nas primeiras horas da manhã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A quinta-feira (18) começou com frio em Ivaiporã. Às 3h, os termômetros marcavam 9°C, com sensação térmica de 8°C. De acordo com a previsão, o dia será de tempo estável, sem possibilidade de chuva.

A temperatura mínima prevista é de 8°C nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima deve chegar aos 18°C durante a tarde. A umidade relativa do ar varia entre 53% e 85%. Os ventos sopram com velocidade média entre 7 e 11 km/h.

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LEIA MAIS: Fiat Uno furtado em Ivaiporã é recuperado pela Polícia Civil na zona rural

O sol nasceu às 7h09 e se põe às 17h48. A previsão indica céu sem chuva durante todo o dia, favorecendo atividades ao ar livre, mas com necessidade de atenção ao frio, especialmente no início da manhã e durante a noite.

Para sexta-feira (19), a previsão aponta temperaturas entre 9°C e 20°C, mantendo o tempo firme na região.

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atividades ao ar livre frio ivaipora previsão do tempo temperatura umidade
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