Seis pessoas seguem desaparecidas no Rio Ivaí; veja imagens

Da Redação

O Batalhão de Operações Aéreas auxilia nas buscas no Rio Ivaí nesta segunda-feira (19), e imagens do local foram divulgadas. Um barco virou na região do Salto Takaki, que fica no município de São João do Ivaí, noroeste do Paraná, na tarde de domingo (18).

continua após publicidade .

A Patrulha Ambiental do Porto Ubá, uma equipe da Marinha e os Bombeiros de Ivaiporã, com apoio aéreo, seguem tentando encontrar as seis pessoas desaparecidas, outras três, já foram encontradas, com vida. Veja:

continua após publicidade .

Das seis pessoas que estão desaparecidas, três seriam moradoras de Ivaiporã, as outras de Maringá. Todas estavam em uma chácara para comemorar um aniversário e resolveram realizar um passeio pelo rio.

Os familiares que estavam na propriedade rural ligaram para os bombeiros no começo da noite de domingo (18), informando que o grupo tinha saído à tarde para passear de barco e ainda não tinha voltado.

“Entraram num barco, no Rio Ivaí, para ver um local chamado ‘Salto dos 3 Poços’. Ao chegar no local, à princípio, o barco teria virado, então as outras pessoas que estavam no sítio ligaram para o Corpo de Bombeiros, perto das 19h, informando que essas pessoas não tinham retornado”, informou o tenente Rafael Blasques Dias.

continua após publicidade .

Ainda de com os Bombeiros, após a ligação, as buscas começaram e um casal com a filha foram encontrados. “Com essas informações, nós nos deslocamos para o Rio Ivaí, ali no município de São João, distrito de Ubaúna, iniciamos as buscas. Depois que a gente iniciou as buscas, nós conseguimos achar três pessoas. Um homem, uma mulher e uma criança. Continuamos as buscas até, aproximadamente, 2h40, quase 3h da manhã e, depois disso, a gente deu por encerradas as buscas nas margens e no rio para voltar hoje cedo para fazer busca aquática”, explica o tenente.

O casal teria ficado agarrado no próprio barco e a criança agarrada no pescoço da mãe, ela apresentava quadro de hipotermia, mas não corre risco de morrer. As buscas continuam.