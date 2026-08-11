Seis pássaros desaparecem de criação autorizada em sítio de Jardim Alegre

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Animais sumiram há cerca de 20 dias, segundo o proprietário; algumas gaiolas foram encontradas quebradas e havia penas no local

Seis pássaros desapareceram de uma criação autorizada pelo Ibama em um sítio na área rural de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. O caso foi registrado pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira (10).

Segundo o proprietário, os animais desapareceram há cerca de 20 dias. Ele contou aos policiais que saiu da residência e, ao retornar, percebeu a falta dos seis pássaros.

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No entanto, a vítima não soube informar a data exata do desaparecimento. Além disso, também não conseguiu confirmar se os animais foram furtados ou atacados por outro animal.

De acordo com o relato, algumas gaiolas estavam quebradas, enquanto outras permaneciam intactas. Também relatou que encontrou algumas penas dos pássaros no local.

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Diante do tempo decorrido e da falta de informações precisas sobre o desaparecimento, os policiais orientaram o proprietário sobre os procedimentos necessários.

O boletim foi encaminhado à Polícia Judiciária para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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