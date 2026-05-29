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Seis animais são encontrados mortos por suspeita de envenenamento em Cruzmaltina

Moradora da Vila Rural relatou à PM que um gato e cinco cães morreram entre os dias 23 e 27; caso será investigado pela Polícia Civil.

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 09:15:18 Editado em 29.05.2026, 09:17:27
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Seis animais são encontrados mortos por suspeita de envenenamento em Cruzmaltina
Autor PM atende suspeita de envenenamento de animais em Cruzmaltina - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma denúncia de possível envenenamento de animais mobilizou a Polícia Militar na Vila Rural, em Cruzmaltina. Segundo boletim registrado na quinta-feira (28), uma moradora relatou que seis animais morreram entre o sábado e a quinta-feira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a solicitante informou aos policiais que um gato e cinco cães teriam sido envenenados na rua onde mora.

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LEIA MAIS: PM recupera ferramentas furtadas e prende três suspeitos em Jardim Alegre

A mulher disse aos policiais que não sabe quem poderia ser o autor do crime e também não apontou possíveis suspeitos.

Diante da situação, a PM confeccionou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso à 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal, responsável pela investigação e adoção das medidas cabíveis.

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bem-estar animal CRUZMALTINA denúncia de crime envenenamento de animais investigação policial POLICIA MILITAR
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