Seis animais são encontrados mortos por suspeita de envenenamento em Cruzmaltina

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Uma denúncia de possível envenenamento de animais mobilizou a Polícia Militar na Vila Rural, em Cruzmaltina. Segundo boletim registrado na quinta-feira (28), uma moradora relatou que seis animais morreram entre o sábado e a quinta-feira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a solicitante informou aos policiais que um gato e cinco cães teriam sido envenenados na rua onde mora.



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A mulher disse aos policiais que não sabe quem poderia ser o autor do crime e também não apontou possíveis suspeitos.

Diante da situação, a PM confeccionou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso à 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal, responsável pela investigação e adoção das medidas cabíveis.

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