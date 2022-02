Segurança pública é tema de debate na cidade de Lunardelli

Da Redação

Foi realizado na segunda-feira (7), na Câmara de Vereadores de Lunardelli uma reunião para debater problemas de segurança pública no município.

O encontro contou com representantes da Polícia Militar, Administração Municipal, Conselho Tutelar, comerciantes, da sociedade civil e vereadores.

Durante a reunião foi também discutido a criação do Conselho Comunitário de Segurança(Conseg), que tem como foco a prevenção contra a criminalidade, vinculados aos conceitos de polícia comunitária, no cumprimento dos deveres e na proteção e defesa dos direitos do cidadão.

O comandante do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de São João do Ivaí, falou sobre o papel da polícia nas ações de combate ao crime e da importância da criação do Conseg e da sociedade em apoiar a Polícia Militar (PM).

O Prefeito Reinaldo Grola ressaltou a importância da união entre comunidade, poder público e polícia. “Importantíssimo, para que tenhamos ações efetivas e que a segurança e o bem-estar da população sejam garantidos”.