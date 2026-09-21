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Segundo corpo é encontrado no Lago Saracura em Faxinal em menos de uma semana

Vítima ainda não foi identificada; local é o mesmo onde um jovem de 22 anos foi encontrado morto na última sexta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Segundo corpo é encontrado no Lago Saracura em Faxinal em menos de uma semana
Autor Foto: Blog do Berimnau

Um corpo foi localizado boiando no Lago Saracura, em Faxinal, na manhã desta segunda-feira (21). A ocorrência, confirmada pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, é a segunda do tipo registrada no mesmo local em um intervalo de apenas quatro dias.

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A vítima, que ainda não foi identificada, foi vista por populares próxima a uma passarela do lago. Uma equipe da Polícia Militar de Faxinal, sob o comando do subtenente Adami, foi até o local, isolou a área e acionou os demais órgãos de segurança e da perícia para dar início aos procedimentos legais e à apuração das circunstâncias da morte.

O achado ocorre três dias após a localização do corpo de Eduardo Patrick, de 22 anos, encontrado no mesmo lago na última sexta-feira (18). O jovem estava desaparecido desde o dia anterior, quando entrou na água e submergiu. Até o momento, as autoridades não confirmaram a identidade da pessoa encontrada nesta segunda-feira nem se há relação entre os casos.

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