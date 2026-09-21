Segundo corpo é encontrado no Lago Saracura em Faxinal em menos de uma semana

Vítima ainda não foi identificada; local é o mesmo onde um jovem de 22 anos foi encontrado morto na última sexta-feira

Um corpo foi localizado boiando no Lago Saracura, em Faxinal, na manhã desta segunda-feira (21). A ocorrência, confirmada pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, é a segunda do tipo registrada no mesmo local em um intervalo de apenas quatro dias.

- LEIA MAIS: Mulher de 75 anos morre após passar mal e cair no banheiro de residência

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima, que ainda não foi identificada, foi vista por populares próxima a uma passarela do lago. Uma equipe da Polícia Militar de Faxinal, sob o comando do subtenente Adami, foi até o local, isolou a área e acionou os demais órgãos de segurança e da perícia para dar início aos procedimentos legais e à apuração das circunstâncias da morte.

O achado ocorre três dias após a localização do corpo de Eduardo Patrick, de 22 anos, encontrado no mesmo lago na última sexta-feira (18). O jovem estava desaparecido desde o dia anterior, quando entrou na água e submergiu. Até o momento, as autoridades não confirmaram a identidade da pessoa encontrada nesta segunda-feira nem se há relação entre os casos.