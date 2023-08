Segunda vítima de acidente em São Pedro do Ivaí morre no hospital

A segunda vítima do acidente ocorrido entre duas motocicletas na cidade de São Pedro do Ivaí, no Norte do Paraná, morreu na madrugada desta sexta-feira (25).

O motociclista de 32 anos, identificado como Alan Ezequiel do Couto, estava internado no Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, também no Norte do Estado. O quadro de saúde dele era considerado grave.

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), no Conjunto Santa Rita. Alan foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), depois de a moto que ele pilotava bater frontalmente em outra motocicleta.

O outro motociclista, Matheus Bento Teixeira, conhecida como Peu, morreu no local do acidente. O corpo de Matheus foi velado na Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí. O sepultamento aconteceu às 9 horas desta sexta-feira (25).

Até a publicação desta reportagem, não havia sido divulgado local e horário do velório de Alan Ezequiel.

