Segunda edição do Festival de Dança reúne mais de 100 bailarinos em Ivaiporã

O Centro Cultural Olivia Hauptmann recebeu grande público na noite de sexta-feira (29) para a realização do 2º Festival de Dança de Ivaiporã. O evento reuniu mais de 100 bailarinos e apresentou coreografias em diferentes estilos, consolidando-se como uma das principais atrações culturais do município. O festival conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura.

O secretário municipal de Cultura, Dionata Rodrigues, destacou o crescimento do festival e a participação expressiva de bailarinos nesta segunda edição. “São mais de 100 participantes. Para nós é um grande sucesso e uma surpresa positiva. A cada ano aumenta o número de participantes e a qualidade das apresentações”, afirmou.

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De acordo com o secretário, o festival foi dividido entre as modalidades amadora e profissional. Na categoria amadora, exclusiva para participantes de Ivaiporã, foram realizadas oito apresentações. Já a categoria profissional contou com nove apresentações e reuniu bailarinos e grupos de outros municípios do Vale do Ivaí.

As coreografias contemplaram diferentes estilos, como balé clássico, jazz, danças urbanas, contemporâneo e estilo livre. As apresentações foram distribuídas entre as categorias infantil, juvenil e adulta, tanto para grupos quanto para participantes individuais.

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A comissão julgadora foi formada por três profissionais. Entre eles esteve Rhuan Duff, de Campo Mourão, que já participou da edição anterior. Também integrou o júri a bailarina Tracyane Vargas, da escola Funkarte, de Londrina, além do próprio secretário de cultura, que possui experiência na área da dança.

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A premiação total do festival chega a R$ 24 mil. Desse valor, R$ 8 mil foram destinados à categoria amadora, enquanto R$ 16 mil distribuídos entre os vencedores da categoria profissional.Para Dionata Rodrigues, o resultado demonstra a consolidação do festival no calendário cultural do município e reforça o incentivo à dança como forma de expressão artística e integração regional.