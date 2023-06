Seguem as buscas por jovem desaparecido em São João do Ivaí

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã e Patrulha Ambiental do Rio Ivaí estão no local

As buscas por Caio Henrique Reis dos Santos, de 28 anos, que está desaparecido em São João do Ivaí, no Vale do Ivaí, foram retomadas na manhã dessa segunda-feira (19). As buscas contam com a colaboração das equipes do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã e Patrulha Ambiental do Rio Ivaí. Até por volta das 12 horas, o rapaz não tinha sido encontrado.

continua após publicidade

As buscas estão sendo feitas por terra e pela água. A principal hipótese é que Caio tenha entrado do Rio Corumbataí, e, devido a força da água, acabou sofrendo um acidente.

- LEIA MAIS: Jovem desaparece na região do Rio Corumbataí em São João do Ivaí

continua após publicidade

Familiares do jovem estão no local acompanhando de perto as buscas e o clima é de muita tensão.

Já são mais de 24 horas que Caio Henrique foi visto pela última vez. Ele estava na região do Saltão no Rio Corumbataí para uma pescaria com mais dois amigos e cada um ficou em uma região às margens do rio e se comunicavam por rádio, sendo que por volta das 08h30 de domingo, Caio se comunicou pela última vez.

Nas buscas feitas durante todo dia, resultaram em alguns indícios. Amigos encontraram rastros na barranca do rio e uma touca que Caio estava usando. Havia um cachorro acompanhando o jovem, que também está desaparecido.

* Informações do Canal HP

Siga o TNOnline no Google News