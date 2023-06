Sede do Paço Municipal de Faxinal vai ganhar 'cara nova'

A Prefeitura de Faxinal deu início ao processo de revitalização da área externa do prédio sede do Executivo, o “Paço Municipal”. Os trabalhos de revitalização integram o projeto de reurbanização da Avenida Santos Dumont e Avenida Brasil.

Parte da área será destinada à rotatória e outra parte para estacionamento. O espaço será composto pelas vagas de estacionamento, entrada principal com acesso à Prefeitura e outra para acesso ao Plenário da Câmara Municipal. O projeto também contempla paisagismo, composta por jardim e espelho d’água.

“É uma ação importante para o futuro da nossa cidade. Aqui no centro, há dias que não tem vagas para a população estacionar, é um caos. Com essa revitalização da Avenida Brasil e Santos Dumont, vamos ampliar as vagas para estacionamento e organizar o trânsito”, destaca o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo.

Quanto ao prédio municipal, o prefeito salientou que além de ser antigo, a estrutura tem grandes problemas com infiltração e goteiras e precisa de uma reforma urgente, já que nos últimos 30 anos o prédio só recebeu pintura.



Segundo a prefeitura, todos os cuidados com as árvores nativas foram mantidos, somente as árvores exóticas foram retiradas. Os coqueiros foram replantados em outro local e as árvores retiradas serão substituídas pela Prefeitura.



