Secretário visita feira de serviços em Ivaiporã; assista

O secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Rogério Helias Carboni, ao lado prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil e do vice Marcelo Reis estiveram nesta quinta-feira (5) acompanhando em Ivaiporã os trabalhos na feira de serviços do Governo do Estado, o programa Paraná Cidadão.

O evento acontece desde quarta-feira (4) no Ginásio de Esportes do Sesc e vai até sexta-feira (6). A Feira de Serviços Paraná Cidadão é coordenada pela Sejuf e tem a parceria da Prefeitura de Ivaiporã.

Durante o evento as equipes oferecem serviços de documentação, orientação jurídica, intermediação de vagas de trabalho, ofertas de cursos de qualificação, emissão de carteira de identidade e diversos outros serviços. Também está sendo realizada a distribuição de agasalhos feita pela Assistência Social e Sesc.

De acordo com o secretário Rogério Carboni, são ações gratuitas em um mesmo espaço, facilitando a vida principalmente das pessoas que têm dificuldades para se deslocar aos órgãos públicos.

“O prefeito nos deu a notícia que mais de 600 cédulas de identidade serão feitas nesta feira de serviços e é isso que o governador Carlos Massa Ratinho Junior nos determinou, atenda a população, faça o bem. O Paraná é o estado que cuida de suas pessoas, e além das identidades tem a intermediação de empregos, o ônibus lilás para orientação de violência doméstica, que é um assunto muito importante e outros tantos serviços”, enfatizou o secretário de estado.

O prefeito Carlos Gil acredita que até o final da feira de serviços serão atendidas cerca de 3 mil pessoas. “Evento fantástico que voltou a pouco tempo com o fim da pandemia e beneficia as pessoas, une as equipes dos mais diversos setores para atender a população. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e é grande a felicidade delas virem e serem atendidas tudo em um lugar só”.

O vice-prefeito Marcelo Reis destacou a parceria com o Governo do Estado. “Ivaiporã não poderia ficar fora disso, topamos a parada, fizemos a parceria e temos aqui muitos serviços, desde vacinação, serviço de consulta à justiça, Detran, os mais diversos serviços sendo prestados, tudo gratuitamente”.

O evento contou ainda com a presença do ex-governador Orlando Pessuti, do prefeito de Manoel Ribas José Carlos Corona, dos vereadores de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti e José Maurino Carniato, além de secretários dos Núcleos Regionais do Estado e diretores dos Departamentos do Município, dentre outros.