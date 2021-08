Secretário descarta pedágio entre Califórnia e Marilândia

Da Redação

Em reunião com prefeitos da região, o secretário de Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex, confirmou mudanças na localizada da nova praça de pedágio da Rodovia do Café prevista no novo modelo de concessão.

Nesta quinta-feira (19), o secretário anunciou que a cancela não será mais instalada entre os municípios de Califórnia e Marilândia do Sul.

Em vídeo gravado junto com o prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda, o secretário destacou que a será instalada no município Mauá da Serra, no início da Serra da Cadeado. “Ela vai ficar praticamente no cruzamento da PR-445 e BR-376, justamente para pegar o fluxo da rodovia, então toda essa população que transita entre Apucarana, Califórnia, Marilândia do Sul e mesmo Mauá da Serra não será prejudicada”, comentou o secretário, que cumpriu agenda ontem no Vale.

Inicialmente prevista para ser implantada em Califórnia e Apucarana, a nova praça acabou sendo transferida, após audiências públicas e mobilização regional, para o km 260, entre Califórnia e Marilândia do Sul, conforme anunciado na semana passada pelo Ministério da Infraestrutura.

Segundo Sandro Alex, a nova mudança de local ainda não consta nas divulgações feitas pelo ministério, mas já está garantida.

O prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda, considera a mudança de local da nova praça de pedágio uma grande vitória. “Essa mudança já vem sendo discutida nos bastidores com os prefeitos da região, é um trabalho em conjunto de todas as lideranças da região, com grande apoio do prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, grande apoio do nosso secretário de Estado da Saúde Beto Preto, que conhece bem a realidade da região, do secretário de desenvolvimento do Paraná Ortega e contamos com apoio e sensibilidade do Governador Ratinho Júnior, que também conhece muito a realidade dos municípios”, disse.

Ainda de acordo com o prefeito, diariamente, muitas pessoas que moram em Marilândia do Sul e em cidades da região trabalham em Apucarana, e agora podem ficar mais aliviadas. “Milhares de pessoas de toda região trabalham em Apucarana, que é uma cidade de referência. Isso iria ônus muito grande para as cidades, os municípios estão interligados. O Governador teve uma sensibilidade muito grande, em ver, entender as necessidades das cidades. O Governador tem se mostrado atuante, preocupado com as necessidades. Lógico que não vai agradar a todos, mas ele quer que o sistema de pedágio será melhorado, com preço justo”

Atualmente, já existe uma praça de pedágio em entre Mauá da Serra e Ortigueira