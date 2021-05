Secretário de Saúde acompanha vacinação em Jandaia do Sul

Continua após publicidade

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanha na manhã deste sábado (10) a vacinação em Jandaia do Sul, que acontece no ginásio de esportes da cidade.

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Júnior (PSL), recebeu o secretário e ressaltou o compromisso do município em combater a pandemia.

Neste sábado, receberão a primeira dose da vacina, idosos de 67 anos e 79 anos a segunda, no domingo (11).

Todos devem comparecer no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes com documento com foto e carteira de vacinação. VEJA: