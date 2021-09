Secretário da Agricultura vistoria projetos no Vale; veja

Da Redação

O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Norberto Ortigara, esteve visitando nesta sexta-feira (17) municípios no Vale de Ivaí. Além de percorrer pequenas propriedades rurais que investiram na diversificação da produção, o secretário também esteve em estradas rurais que têm obras de pavimentação com pedra irregular para serem iniciadas através de convênio com o Governo de Estado por meio da Seab.

continua após publicidade .

Em Jardim Alegre, na localidade de Palmeirinha, o secretário Ortigara, que estava acompanhado do presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Natalino Avance de Souza, visitou uma unidade de beneficiamento de ovos caipiras e fez o lançamento da pavimentação com pedra irregular até o Distrito de Jardim Florestal.

“Essa estrada, quando o prefeito Furlan nos apresentou a ideia, parecia um sonho muito distante. Mas ele mostrou essa importância de nós iniciarmos um trabalho para facilitar a vida das famílias que moram aqui nessa região. E nossa visão é facilitar a vida dos nossos irmãos agricultores”, destacou.

continua após publicidade .

Segundo o prefeito José Roberto Furlan (Cidadania), as obras de pavimentação serão iniciadas neste dia 20. No total, serão 8 quilômetros de pavimento, com investimentos de mais de R$ 2.3 milhões.

“Eu quero agradecer o nosso governador Ratinho Junior, o secretário Ortigara e os nossos deputados Tercílio Turini, Douglas Fabricio e Alexandre Curi. Esses três, juntamente com o secretário, destinaram recursos para nosso município, acolhendo assim nossos agricultores”, disse Furlan.

Os prefeitos Furlan, Reinaldo Grola (PSD), de Lunardelli, e Primis de Oliveira (PSD), de Godoy Moreira, apresentaram ainda ao secretário uma nova demanda: a pavimentação com pedra irregular de mais 13 quilômetros de estrada rural, da localidade do Jardim Florestal, em Jardim Alegre, passando pelo distrito de Madalena, em Lunardelli, até a localidade de Bananeira em Godoy Moreira. Com a pavimentação desta estrada, a distância entre Jardim Alegre e Godoy Moreia seria reduzida de 70 quilômetros, cujo percurso é feito hoje pela PR-082 e PR-466, para 30 quilômetros.

continua após publicidade .

Na sequência, a comitiva esteve na localidade de Pouso Alegre, ainda em Jardim Alegre, onde conheceu uma propriedade de produção de morangos semi-hidropônico e com investimentos em energia solar. Em Lunardelli, a comitiva visitou a estrada rural de 4 quilômetros que liga a sede do município ao distrito do Guaretá, que também será pavimentada.

O secretário participou ainda da entrega de produtos da agricultura familiar ao Hospital Municipal de Lunardelli, através do Programa Compra Direta, e encerrou a vista conhecendo um abatedouro de peixes no distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí.