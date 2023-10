Secretaria de Viação avalia impactos das chuvas em Ivaiporã

Devido às intensas chuvas persistentes que têm afetado o Estado do Paraná, o secretário municipal de Viação da Prefeitura de Ivaiporã, Ilson Gagliano, realizou levantamento das estradas rurais do município para avaliar os possíveis danos causados pelo clima.

Felizmente, não foram identificados danos significativos que pudessem prejudicar os produtores do município de Ivaiporã. Além disso, o trabalho do secretário Ilson Gagliano foi elogiado por parte dos agricultores, que reconheceu a eficiência dos serviços prestados, incluindo a abertura de caixas d’água, a readequação, manutenção e cascalhamento das estradas rurais.

O percurso de Ilson Gagliano incluiu áreas altamente afetadas pelas chuvas, como Três Coqueiros, Santa Luzia, Campo Novo, Cruzeirinho, Perobão, Formosinho, Água da Limeira e Santa Bárbara. Durante a inspeção, o produtor rural Antônio Costa, residente em Formosinho, há 60 anos, fez questão de elogiar a qualidade das estradas e o trabalho realizado pela equipe do secretário Ilson Gagliano



Durante o percurso, o produtor rural Antônio Costa, que reside no Formosinho, há 60 anos, parou o trator na ponte dona Livina e afirmou que as estradas estão muito boas. “Inclusive os carreadores, porque o trabalho feito pela equipe do Ilsinho [Gagliano] ficou uma beleza”, garantiu o produtor contando que o Rio Ivaí avançou 1 km e cobriu a ponte Queimada. “Mas ele [Ilson Gagliano] não pode fazer nada. É a força da natureza. Temos que aguardar o Rio Ivaí baixar pelo menos 4 metros”, disse Antônio Costa.

Em 34 meses, a gestão de Carlos Gil e Marcelo Reis realizou a readequação de estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e na construção de pontes de madeira e alvenaria. Apesar dos desafios causados pelas chuvas, o tráfego de veículos pelas estradas rurais continua fluindo normalmente.

Apenas na estrada do Perobão Gagliano identificou áreas de assoreamento e solicitou a manutenção para prevenir o acúmulo de águas das chuvas no leito da estrada.

“Infelizmente há dezenas de cidades no Paraná com problemas de inundações. Graça a Deus não tivemos problemas com regiões isoladas no município. A nossa equipe tem feito um excelente trabalho e os produtores continuam transportando o que produzem sem dificuldade de locomoção”, afirmou Ilson Gagliano.

O produtor Reinaldo Portilho Alves fez questão de agradecer pela qualidade das estradas rurais especialmente em períodos chuvosos. “Tiro o chapéu para o Ilsinho [Gagliano]. Ele faz um excelente trabalho na área rural. Apesar do mau tempo dá para trafegar com moto pelas estradas. Somos muito agradecidos pela facilidade de circulação”, garantiu o produtor.

O prefeito em exercício Marcelo Reis afirmou que a gestão está comprometida em manter as estradas rurais em condições excelentes para que o produtor possa continuar as atividades nas condições mais adversas.

