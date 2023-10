Secretária de Estado Leandre Dal Ponte visita Ivaiporã

A secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial, e Pessoa Idosa do Paraná (Semip-PR), Leandre Dal Ponte, esteve em Ivaiporã, na sexta-feira (27), atendendo a convite da vereadora Gertrudes Bernardy (MDB).



“Ela esteve em Jandaia do Sul ontem (quinta-feira) e a convidei para uma visita em Ivaiporã, onde pudemos alinhar alguns assuntos referentes ao Conselho da Mulher, a Procuradoria da Mulher que estamos instalando em Ivaiporã e as políticas voltadas para a mulher”, explicou Gertrudes.

A secretária estadual também se reuniu no Salão Nobre da Prefeitura com mulheres da sociedade de Ivaiporã, dentre elas, produtoras rurais, servidores públicos do IAT, Emater, Cras, Creas. todas as secretarias municipais e entidades como a Acisi-Mulher e representantes dos conselhos municipais.

“Ela conheceu todo o trabalho que já vem sendo feito em Ivaiporã com os idosos e crianças. Agora com o Conselho da Mulher e a Procuradoria da Mulher vamos estar trabalhando com essas mulheres que sofrem algum tipo de violência. Dando atendimento para melhorar a qualidade de vida delas”, relatou a vereadora.



Na oportunidade, a vereadora também solicitou o repasse de recursos junto ao Semipi para a realização de programas e projetos que venham colaborar com o bem estar da mulher.



A Procuradoria da Mulher de Ivaiporã será instalada em dezembro em uma sala anexa à Câmara de Vereadores. A procuradoria terá a parceria com a subseção da OAB de Ivaiporã que dará todo o respaldo gratuitamente.



