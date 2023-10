Secretaria de Educação promove festa em homenagem aos professores

Uma noite em que os professores brilharam ainda mais. Foram os homenageados e as grandes atrações da noite descontraída e festiva, dedicada àqueles que zelam pela educação e a formação do futuro do país.

Acompanhados de seus familiares, os professores participaram do 'Boteco' da Secretária Municipal de Educação e Cultura de Marilândia do Sul e receberam homenagens da administração pública. "A secretaria de educação e a prefeitura municipal tem gratidão pelo trabalho realizado, com qualidade de educação. Uma noite especial com shows dos próprios professores, homenagens aos que se aposentaram, uma interação entre nós muito valiosa", disse Ionice Pereira, secretária de educação.

O prefeito Aquiles Takeda agradeceu os professores pelo trabalho realizado no município. "Hoje é o mínimo que podemos fazer para toda equipe pedagógica, professores, enfim, toda nossa educação junto com seus familiares, um evento festivo, temos muito gratidão pelo trabalho que toda a educação vem fazendo com as nossas crianças", ressalta o prefeito Aquiles Takeda.

O vice-prefeito Walmir Peres parabenizou os professores pela dedicação em sala de aula. "Nossas crianças estão em boas mãos, com professores que fazem a diferença, que ensinam com amor e essa noite é para eles e seus familiares, pois sabemos a importância da família", comenta.

Vereadores e secretários municipais também participaram da noite especial em comemoração ao Dia do Professor, celebrado neste dia 15/10. O evento foi realizado no dia 11/10.

