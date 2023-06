Secretaria de Assistência Social finaliza mais um curso em Marilândia

O curso de corte e costura será finalizado neste sábado (17). Ao todo, são onze alunos que sairão com um certificado de curso profissionalizante oferecido pelo SENAC já podendo trabalhar na área. As aulas tiveram início no dia 6 de maio, ao todo foram seis sábados de muito aprendizado.

O curso de corte e costura foi oferecido para os moradores de Marilândia do Sul e contou uma carga horária de 24h. Incialmente, foi formada uma turma com 12 vagas, mas 11 alunas se formaram, pois houve uma desistência. A Secretaria de Assistência Social firmou uma parceria com a Fábrica da Adriana da Costa que fica no IBC, e todas as aulas foram realizadas lá.

Na segunda etapa, será formada mais uma turma com 12 alunos, o curso é uma preparação para o mercado de trabalho. Homens e mulheres que desejam trabalhar no ramo tiveram essa oportunidade tão importante e gratuita de adquirir conhecimento e gerar uma renda extra.

“Agradecemos todas as meninas que participaram, pelo esforço e dedicação. A gestão tem trabalhado cada vez mais para oferecer a população oportunidades de emprego e de profissionalização. Nós firmamos uma parceria com o SENAC para oferecer mais cursos para toda população” disse o Prefeito Aquiles Takeda.

A Secretária de Assistência Social Vanessa Ferreira destaca a importância do curso na vida dessas pessoas e qualidade do ensino oferecido: “Nós temos em mente que para desenvolver a economia do município precisamos de profissionais qualificados, e tenho certeza que cada uma que participou do curso e os que participarão das próximas turmas, vão sair com uma qualificação excelente e mudar suas vidas para melhor, fiquei muito feliz nas vezes que acompanhei as aulas de ver o esforço e a dedicação e também a qualidade do ensino oferecido pelo SENAC”.

"Já temos outros cursos programadas para a área de costura, e também para outras áreas tais como de culinária e beleza, outro diferencial é que estaremos levando alguns cursos para os distritos de Nova amoreira e São José", completou Vanessa.

