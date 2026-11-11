Seca atingiu 14 cidades da região entre 2021 e 2024, aponta IBGE
Dez prefeituras informaram queimadas naturais e cinco apontaram alagamentos
Apucarana e outras 13 cidades da região relataram ter enfrentado seca entre 2021 e 2024, segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 2025, divulgada nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A seca foi a ocorrência mais frequente no recorte de 20 municípios da região. Dez prefeituras informaram queimadas naturais e cinco apontaram alagamentos.
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Sete municípios relataram tanto seca quanto queimadas naturais. É o caso de Califórnia, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Lunardelli, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e São Pedro do Ivaí. Arapongas, Faxinal e Sabáudia completam a lista de cidades da região que citaram queimadas.
Em Ivaiporã e Lidianópolis, as prefeituras apontaram seca e alagamentos no período. Os alagamentos também foram citados por Godoy Moreira, Marilândia do Sul e São João do Ivaí. Godoy Moreira informou ainda a ocorrência de erosão acelerada. Grandes Rios, além de seca e queimadas, relatou deslizamento de encosta.
Seca, queimadas e alagamentos na região
Ocorrências relacionadas ao clima registradas na relação de municípios do Vale do Ivaí e entorno.
Os números indicam quantos municípios aparecem em cada categoria; um mesmo município pode constar em mais de uma.
Seca atingiu 59% dos municípios brasileiros
No país, 3.289 municípios (59%) relataram seca no período analisado. A Região Sul teve a maior proporção de cidades afetadas, com 71,1%. Entre os municípios brasileiros que enfrentaram seca, 1.234 apontaram 2024 como o ano de maior impacto.
Os alagamentos foram relatados por 2.760 prefeituras, o equivalente a 49,5% dos municípios brasileiros. No Sul, a proporção passou de 38% na edição de 2020 para 60% na pesquisa atual. Já as queimadas naturais, incluídas pela primeira vez no levantamento, foram citadas por 2.529 municípios do país (45,4%).