Seca atingiu 14 cidades da região entre 2021 e 2024, aponta IBGE

Apucarana e outras 13 cidades da região relataram ter enfrentado seca entre 2021 e 2024, segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 2025, divulgada nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A seca foi a ocorrência mais frequente no recorte de 20 municípios da região. Dez prefeituras informaram queimadas naturais e cinco apontaram alagamentos.

-LEIA MAIS: Seca atingiu 59% dos municípios brasileiros em 2025, revela pesquisa do IBGE



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Sete municípios relataram tanto seca quanto queimadas naturais. É o caso de Califórnia, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Lunardelli, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e São Pedro do Ivaí. Arapongas, Faxinal e Sabáudia completam a lista de cidades da região que citaram queimadas.

Em Ivaiporã e Lidianópolis, as prefeituras apontaram seca e alagamentos no período. Os alagamentos também foram citados por Godoy Moreira, Marilândia do Sul e São João do Ivaí. Godoy Moreira informou ainda a ocorrência de erosão acelerada. Grandes Rios, além de seca e queimadas, relatou deslizamento de encosta.

MAPA DO CLIMA • 2021 A 2024 Seca, queimadas e alagamentos na região Ocorrências relacionadas ao clima registradas na relação de municípios do Vale do Ivaí e entorno.

20 municípios 14 seca 10 queimada 5 alagamento 1 erosão 1 deslizamento Os números indicam quantos municípios aparecem em cada categoria; um mesmo município pode constar em mais de uma. Confira os registros por município Apucarana Seca Arapongas Queimada Borrazópolis Seca Califórnia Seca Queimada Faxinal Queimada Godoy Moreira Alagamento Erosão Grandes Rios Seca Queimada Deslizamento Ivaiporã Seca Alagamento Jandaia do Sul Seca Queimada Jardim Alegre Seca Kaloré Seca Lidianópolis Seca Alagamento Lunardelli Seca Queimada Marumbi Seca Marilândia do Sul Alagamento Rio Branco do Ivaí Seca Queimada Rosário do Ivaí Seca Queimada São Pedro do Ivaí Seca Queimada São João do Ivaí Alagamento Sabáudia Queimada

Fonte: planilha “Mapa do Clima”, período de 2021 a 2024, fornecida para este levantamento. Os registros indicam tipos de ocorrências por município e não a quantidade de eventos. Nomes abreviados ou com grafia inconsistente foram apresentados por extenso.

Seca atingiu 59% dos municípios brasileiros

No país, 3.289 municípios (59%) relataram seca no período analisado. A Região Sul teve a maior proporção de cidades afetadas, com 71,1%. Entre os municípios brasileiros que enfrentaram seca, 1.234 apontaram 2024 como o ano de maior impacto.

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Os alagamentos foram relatados por 2.760 prefeituras, o equivalente a 49,5% dos municípios brasileiros. No Sul, a proporção passou de 38% na edição de 2020 para 60% na pesquisa atual. Já as queimadas naturais, incluídas pela primeira vez no levantamento, foram citadas por 2.529 municípios do país (45,4%).