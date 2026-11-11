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Seca atingiu 14 cidades da região entre 2021 e 2024, aponta IBGE

Dez prefeituras informaram queimadas naturais e cinco apontaram alagamentos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Seca atingiu 14 cidades da região entre 2021 e 2024, aponta IBGE
Autor Sete municípios da região relataram tanto seca quanto queimadas naturais - Foto: Arquivo/TN

Apucarana e outras 13 cidades da região relataram ter enfrentado seca entre 2021 e 2024, segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 2025, divulgada nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A seca foi a ocorrência mais frequente no recorte de 20 municípios da região. Dez prefeituras informaram queimadas naturais e cinco apontaram alagamentos.

-LEIA MAIS: Seca atingiu 59% dos municípios brasileiros em 2025, revela pesquisa do IBGE

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Sete municípios relataram tanto seca quanto queimadas naturais. É o caso de Califórnia, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Lunardelli, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e São Pedro do Ivaí. Arapongas, Faxinal e Sabáudia completam a lista de cidades da região que citaram queimadas.

Em Ivaiporã e Lidianópolis, as prefeituras apontaram seca e alagamentos no período. Os alagamentos também foram citados por Godoy Moreira, Marilândia do Sul e São João do Ivaí. Godoy Moreira informou ainda a ocorrência de erosão acelerada. Grandes Rios, além de seca e queimadas, relatou deslizamento de encosta.

MAPA DO CLIMA • 2021 A 2024

Seca, queimadas e alagamentos na região

Ocorrências relacionadas ao clima registradas na relação de municípios do Vale do Ivaí e entorno.

20
municípios
14
seca
10
queimada
5
alagamento
1
erosão
1
deslizamento

Os números indicam quantos municípios aparecem em cada categoria; um mesmo município pode constar em mais de uma.

Confira os registros por município
Apucarana
Seca
Arapongas
Queimada
Borrazópolis
Seca
Califórnia
SecaQueimada
Faxinal
Queimada
Godoy Moreira
AlagamentoErosão
Grandes Rios
SecaQueimadaDeslizamento
Ivaiporã
SecaAlagamento
Jandaia do Sul
SecaQueimada
Jardim Alegre
Seca
Kaloré
Seca
Lidianópolis
SecaAlagamento
Lunardelli
SecaQueimada
Marumbi
Seca
Marilândia do Sul
Alagamento
Rio Branco do Ivaí
SecaQueimada
Rosário do Ivaí
SecaQueimada
São Pedro do Ivaí
SecaQueimada
São João do Ivaí
Alagamento
Sabáudia
Queimada
Fonte: planilha “Mapa do Clima”, período de 2021 a 2024, fornecida para este levantamento. Os registros indicam tipos de ocorrências por município e não a quantidade de eventos. Nomes abreviados ou com grafia inconsistente foram apresentados por extenso.

Seca atingiu 59% dos municípios brasileiros

No país, 3.289 municípios (59%) relataram seca no período analisado. A Região Sul teve a maior proporção de cidades afetadas, com 71,1%. Entre os municípios brasileiros que enfrentaram seca, 1.234 apontaram 2024 como o ano de maior impacto.

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Os alagamentos foram relatados por 2.760 prefeituras, o equivalente a 49,5% dos municípios brasileiros. No Sul, a proporção passou de 38% na edição de 2020 para 60% na pesquisa atual. Já as queimadas naturais, incluídas pela primeira vez no levantamento, foram citadas por 2.529 municípios do país (45,4%).

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alagamentos IBGE Mudanças climáticas queimadas região do Ivaí seca
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