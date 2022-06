Sebrae vai mapear ecossistema de inovação em Jandaia do Sul

Da Redação

Prefeito Lauro Junior cercado pelos representantes do Sebrae Tiago Cunha e Henrique Piubelli de Figueiredo

Foi formado oficialmente nesta quinta-feira (23), Conselho de Inovação de Jandaia do Sul. O grupo, com participação multissetorial, foi criado dentro da política de incentivo da Prefeitura, que aposta na inovação e tecnologia para criar novas alternativas de negócios locais. A comissão tem como presidente André Luiz Gazolli de Oliveira (UFPR), vice-presidente Regiane Spadin Valério (Cresol) e secretários Tiago Cunha (Sebrae) e Gabrielly Balsarin Pinto (Acejan).

Além disso, como previsto na Governança Inova Jandaia, foi firmada nesta quinta-feira a parceria entre Prefeitura Municipal e Sebrae para mapeamento do Ecossistema de Inovação de Jandaia do Sul. Outras ações, como continuidade dos cursos realizados em 2021 e um Hackathon estão previstos para acontecer no segundo semestre. O Projeto de um Espaço Inova Jandaia também está em andamento para incubar empresas de tecnologia e inovação no local.

"Queremos tornar Jandaia do Sul uma cidade inteligente sustentável e investir em inovação é um caminho sem volta. Temos todos os atores necessários em nossa cidade: grandes empresários, jovens talentos, universidades etc. Sem falar do apoio da Câmara de Vereadores e das entidades locais. Queremos que a inovação e a tecnologia sejam as forças propulsoras do crescimento de Jandaia do Sul como um todo", afirma o prefeito Lauro Junior, um dos idealizadores da Governança Inova Jandaia.