Sebrae e Sala do Empreendedor promovem oficina em Rio Bom

O evento acontece no dia 26 de maio, às 19 horas, no Centro Social de Rio Bom.

O Sebrae, em parceria com a Sala do Empreendedor da Prefeitura de Rio Bom, realizará uma imperdível oficina de gestão financeira durante a Semana do MEI (Microempreendedor Individual).

O evento, que tem como objetivo desenvolver uma visão ampliada sobre a gestão financeira dos negócios e impulsionar os lucros, ocorrerá no dia 26 de maio, às 19h00, no Centro Social de Rio Bom, localizado na Rua Airton Senna da Silva, 272.

Rio Bom convida a população a participar da Conferência Municipal de Cultura

A Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Rio Bom convida toda a população a participar da Conferência Municipal de Cultura. O evento tem como objetivo discutir e abordar assuntos relacionados ao Plano de Metas que serão votados durante a conferência.

A Conferência Municipal de Cultura é um espaço democrático e participativo, no qual a comunidade é convidada a contribuir com ideias, sugestões e propostas para a promoção e preservação da memória cultural do município.

Serão debatidos temas como a valorização do patrimônio histórico e cultural, o fomento às manifestações artísticas locais, a formação cultural e o acesso à cultura por todos os cidadãos. O evento ocorrerá no dia 5 de junho de 2023, no Teatro Municipal de Rio Bom, que fica na Rua Airton Senna S/N, a partir das 13h30.

